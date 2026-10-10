Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, судячи з останніх ударів по Росії, Україна продовжує атакувати російську нафтопереробку. Тобто Київ не погодився на вимоги адміністрації Трампа.
Чим загрожує втрата розвідданих від США?
Як наголосив Попович, схожа ситуація трапилася ще в 2025 році. Тоді Сполучені Штати на короткий період призупинили передачу розвідданих. Тоді Франція запропонувала свої послуги в цьому напрямку.
Можливе скасування чи обмеження надання американських розвідданих стане викликом для нашої держави. Супутникові системи США дають змогу відстежувати цілі та наслідки ударів у режимі реального часу.
Якщо Україна не підготувалася до цього, то можуть виникнути певні проблеми. І є сумніви, що держава якось могла тут самотужки щось зробити з технічних причин.
Французькі розвіддані не замінять американці. США мають розгалужену супутникову систему. Звісно, без допомоги США ми не залишимося "сліпими". Але будемо бачити гірше,
– сказав Попович.
Чим загрожує втрата розвідданих від США: дивіться відео 24 Каналу