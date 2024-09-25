Экипаж беспилотника рассказал ведущей 24 Канала Андриане Кучер об особенностях работы с "Лелекою" и на что способен дрон. К слову, украинский беспилотник производят за пределами Украины на чешском заводе.
Стоит внимания Россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны: в СМИ объяснили для чего
Особенности дрона
"Лелека" – это что-то хорошее, надежное, отработанное. Дрон имеет низкое акустическое сопровождение, с высоты 300 метров его уже не слышно. К тому же его трудно поймать радаром. Должна быть хорошая слаженность, чтобы его сбили. Он проходил все линии ПВО,
– сказал оператор дрона.
Сейчас новая модель "Лелеки" имеет автоматику связи, что позволяет проходить линию РЭБ и РЭР. Ранее было сложно залетать в зоны с высоким подавлением.
Характеристики "Лелеки":
- Рабочая высота – 1200 – 1500 метров
- Максимальная высота – 2000 метров
- Максимальная скорость – 32 метра в секунду
- Крейсерская скорость – 22 метра в секунду
- Размах крыльев – 3 метра
- Взлетный вес – 8,7 килограмма
- Вес полезной нагрузки – 600 граммов
Как работает экипаж "Лелеки"
В целом экипаж дрона "Лелека" очень мобилен. Оборудованная машина в случае необходимости может быстро сменить локацию и работать с другого места. Время на сворачивание/развертывание оборудования 30 минут.
За нами охотятся. Экипажи БПЛА в приоритете для противника, поэтому мы всегда работаем удаленно от линии боестолкновения. Сейчас пока на деревьях есть листья, то можно маскироваться в посадках. Впрочем, любой опытный экипаж не будет работать с одной точки,
– отметил военный.
На выбор локации влияют многие факторы, в частности компонента безопасности, радиогоризонт и тому подобное.
Важно! Присоединяйтесь к сбору на Nissan Navara для пилотов тяжелых ударных дронов из 59 Бригады на Покровское направление:
карта: 5375411222198769
PayPal: odrikucher@gmail.com