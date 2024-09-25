Екіпаж безпілотника розповів ведучій 24 Каналу Андріані Кучер про особливості роботи з "Лелекою" та на що здатний дрон. До слова, український безпілотник виробляють за межами України на чеському заводі.

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Особливості дрона

"Лелека" – це щось добре, надійне, відпрацьоване. Дрон має низький акустичний супровід, з висоти 300 метрів його вже не чути. До того ж його важко зловити радаром. Має бути хороша злагодженість, щоб його збили. Він проходив усі лінії ППО,

– мовив оператор дрона.

Зараз нова модель "Лелеки" має автоматику зв'язку, що дозволяє проходити лінію РЕБ та РЕР. Раніше було складно залітати у зони з високим придушуванням.

Характеристики "Лелеки": Робоча висота – 1200 – 1500 метрів

Максимальна висота – 2000 метрів

Максимальна швидкість – 32 метри за секунду

Крейсерська швидкість – 22 метри за секунду

Розмах крил – 3 метри

Злітна вага – 8,7 кілограма

Вага корисного навантаження – 600 грамів

Як працює екіпаж "Лелеки"

Загалом екіпаж дрона "Лелека" дуже мобільний. Обладнана автівка у разі потреби може швидко змінити локацію та працювати з іншого місця. Час на згортання/розгортання обладнання 30 хвилин.

За нами полюють. Екіпажі БпЛА у пріоритеті для противника, тож ми завжди працюємо віддалено від лінії боєзіткнення. Зараз поки на деревах є листя, то можна маскуватися у посадках. Втім, будь-який досвідчений екіпаж не буде працювати з однієї точки,

– зазначив військовий.

На вибір локації впливають багато чинників, зокрема безпекова компонента, радіогоризонт тощо.

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