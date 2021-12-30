Деталей этого полета пока не раскрывают, однако о предыдущих кое-что известно.
К теме Самолеты-разведчики США впервые пролетели над восточной Украиной
Впервые самолет E-8C (JSTARS) пролетел над восточными областями 27 декабря. Совместно с самолетом разведки RC-135v он собирал информацию о ситуации на этой территории.
Что известно о пролете самолетов
Представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил отметил, что американские самолеты регулярно используют в Черноморском регионе. Цель – поддержка разведывательных целей США и союзников.
Военный подчеркнул, что украинские власти разрешили полет самолетов. Точный маршрут не раскрывают.
Полет разведывательного самолета США / Скриншот из сети
Самолеты-разведчики США пролетели над Украиной – смотрите видео 24 канала: