Деталей этого полета пока не раскрывают, однако о предыдущих кое-что известно.

К теме Самолеты-разведчики США впервые пролетели над восточной Украиной

Впервые самолет E-8C (JSTARS) пролетел над восточными областями 27 декабря. Совместно с самолетом разведки RC-135v он собирал информацию о ситуации на этой территории.

Что известно о пролете самолетов

Представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил отметил, что американские самолеты регулярно используют в Черноморском регионе. Цель – поддержка разведывательных целей США и союзников.

Военный подчеркнул, что украинские власти разрешили полет самолетов. Точный маршрут не раскрывают.