Деталей цього польоту наразі не розкривають, однак про попередні дещо відомо.
До теми Літаки-розвідники США вперше пролетіли над східною Україною
Вперше літак E-8C (JSTARS) пролетів над східними областями 27 грудня. Спільно з літаком розвідки RC-135v він збирав інформацію про ситуацію на цій території.
Що відомо про проліт літаків
Представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл зауважив, що американські літаки регулярно використовують у Чорноморському регіоні. Мета – підтримка розвідувальних цілей США та союзників.
Військовий наголосив, що українська влада дозволила політ літаків. Точний маршрут не розкривають.
Політ розвідувального літака США / Скриншот з мережі
Літаки-розвідники США пролетіли над Україною – дивіться відео 24 каналу: