Деталі розкрив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл. Він зауважив, що літаки регулярно використовують у Чорноморському регіоні.
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Це роблять для підтримки різних розвідувальних цілей США та коаліції.
За словами Вулфкіла, політ літаків-розвідників українська влада дозволила. Точний маршрут не розкривають.
Вулфкіл наголосив, що бортова антена літака E-8C з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень. Також вона може виявляти літаки.
Перші деталі про політ
Інформація про політ у ЗМІ з'явилася 28 грудня. Тоді повідомили, що над Україною пролетіли два розвідувальні літаки ВПС США.
Їхньою метою було зібрати інформацію про переміщення російських військових поблизу кордону з Україною.
Тоді мовилося, що участь у польоті взяли:
- наземний літак спостереження E-8C;
- літак розвідки RC-135v.
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