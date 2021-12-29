Деталі розкрив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл. Він зауважив, що літаки регулярно використовують у Чорноморському регіоні.

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Це роблять для підтримки різних розвідувальних цілей США та коаліції.

За словами Вулфкіла, політ літаків-розвідників українська влада дозволила. Точний маршрут не розкривають.

Вулфкіл наголосив, що бортова антена літака E-8C з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень. Також вона може виявляти літаки.

Перші деталі про політ

Інформація про політ у ЗМІ з'явилася 28 грудня. Тоді повідомили, що над Україною пролетіли два розвідувальні літаки ВПС США.

Їхньою метою було зібрати інформацію про переміщення російських військових поблизу кордону з Україною.

Тоді мовилося, що участь у польоті взяли:

наземний літак спостереження E-8C;

літак розвідки RC-135v.

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