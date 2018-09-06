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Развитие СООО "Богдановское": как законные владельцы кардинально обновили фирму

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Модернизация и обновление устаревшей техники, строительство новой сушилки и капитальный ремонт коровников. В это и не только, планируют инвестировать деньги законные владельцы агрофирмы в селе Богдановка. Месяц назад, через суд им удалось вернуть контроль над агрохолдингом, который в течение пяти лет чахнул под управлением влиятельных рейдеров.

"Андрей Головач был тогда одним из главных лиц в стране в правоохранительных органах, он возглавил силовую структуру. Поэтому он соответственно и поставил такие требования, по которым он просто "попробовал" бизнес", – рассказал владелец ООО "Производственное объединение "Прилуцкое" Олег Аверьянов.

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По словам хозяина агрохолдинга, руководители назначенные рейдерами довели СООО "Богдановское" до банкротства. Аверьянов отметил, что они провели инвентаризацию и "вымыли" около 5 миллионов долларов.

О нехватке финансирования предприятия при предыдущем руководстве, рассказывают и работники.

За последние месяцы управления Головача нам два месяца задерживали зарплату,
– заявил тракторист Михаил.

Сейчас работникам полностью выплатили зарплату, отдали долги поставщикам, перезаключили на более выгодные социальные соглашения с пайщиками, заверяет руководство агрохолдинга.

"Проплатили новую сушилку, это даст возможность на месте пересушивать больше зерна и давать рабочие места. Уже на подходе два агрегата для обработки почвы", – отметил директор производства агрохолдинга "Производственное объединение "Прилуцкое" Сергей Тинюков.

Кроме того, новая инвестиционная программа развития агрохолдинга предусматривает увеличение земельного банка в четыре раза и расширение молочного животноводства. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению положения в регионе.

Теги: Новости Украины Бизнес
Источник: 24 канал
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