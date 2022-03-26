Председатель Львовской областной военно-гражданской администрации отметил, что армия России уже более месяца прицельно расстреливает мирных безоружных украинцев, убивая взрослых и детей в центре Европы.

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Путин решил устроить геноцид. В 2022 году! Сегодня мы, а завтра – другие народы,

– подчеркнул Максим Козицкий.

Чиновник подчеркнул, что Львовская область превратилась в настоящую дорогу жизни:

Почти 240 тысяч человек приняли на временное проживание;

Более 1 миллиона 200 тысяч человек пересекли границу на всех пунктах пропуска в области;

Вместе с ГСЧС на границе развернули 80 палаток для обогрева и столько же пунктов раздачи пищи.

Стягивается помощь со всего мира по нитке.

Тем временем глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер просит российские власти разрешить открыть офис в Ростове-на-Дону, чтобы оказывать там гуманитарную помощь мирным жителям, которые бегут из горячих точек в Украине.

Все это все при том, что Максим Козицкий еще 10 дней назад во второй раз призвал эту и другие международные гуманитарные организации помочь Львовской области, ведь это и есть их миссия. Это то, на что жертвуют им миллионные суммы благотворители со всего мира.

"Кому собирается помогать Международный комитет Красного Креста? Кого решило поддержать международное движение, которое насчитывает почти 97 миллионов добровольцев?", – справедливо спросил председатель Львовской областной военно-гражданской администрации.

Он (Красный Крест – 24 канал) решил развернуть офис в городе страны-убийцы!

– подытожил глава ОВА.

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