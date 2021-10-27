По данным правоохранителей, злоумышленники привлекли к выполнению субподрядных работ ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, которые имели признаки фиктивности. В свою очередь те завысили объем выполненных работ и стоимость товаров.
Заметьте Торговали оружием: Прокуратура поймала на горячем полицейских из Киева и военных, торговавших оружием
В полиции рассказали, что должностные лица 2 организаций присвоили средства, которые должны были пойти на модернизацию Днестровской ГАЭС. Например, 2 договора на модернизацию заключили без проведения тендера.
Правоохранители провели 8 обысков в Киеве, а также на территории Киевской и Хмельницкой областей.
Кроме того, полицейские изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, мобильные и печати различных субъектов хозяйствования.
СБУ предотвратила хищение миллиарда гривен
- Пресс-служба СБУ сообщила о предотвращении хищения миллиарда гривен с "антиковидного" фонда.
- Правоохранители рассказали, что преступлениям, связанным с пандемией COVID-19, системно противодействуют. По данным СБУ, удалось разоблачить десятки фактов злоупотреблений на строительстве больниц.
- Речь идет о коррупционных схемах при обустройстве новых отделений для приема больных COVID-19 и махинациях на закупки медицинского оборудования для них.
- Кроме того, правоохранители изъяли 200 тонн поддельных антисептиков.