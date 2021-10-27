За даними правоохоронців, зловмисники залучили до виконання субпідрядних робіт низку підконтрольних суб'єктів господарювання, які мали ознаки фіктивності. Своєю чергою ті завищили обсяг виконаних робіт та вартість товарів.
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У поліції розповіли, що посадовці 2 організацій привласнили кошти, які мали піти на модернізацію Дністровської ГАЕС. Наприклад, 2 договори на модернізацію уклали без проведення тендеру.
Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві, а також на території Київської та Хмельницької областей.
Окрім того, поліцейські вилучили документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютери, мобільні та печатки різних суб’єктів господарювання.
СБУ запобігла розкраданню мільярда гривень
- Пресслужба СБУ повідомила про запобігання розкраданню мільярда гривень з "антиковідного" фонду.
- Правоохоронці розповіли, що злочинам, пов'язаним з пандемією COVID-19, системно протидіють. За даними СБУ, вдалося викрити десятки фактів зловживань на будівництві лікарень.
- Мовиться про корупційні схеми при облаштуванні нових відділень для прийому хворих на COVID-19 та махінації на закупівлі медичного обладнання для них.
- Окрім того, правоохоронці вилучили 200 тонн підроблених антисептиків.