За даними правоохоронців, зловмисники залучили до виконання субпідрядних робіт низку підконтрольних суб'єктів господарювання, які мали ознаки фіктивності. Своєю чергою ті завищили обсяг виконаних робіт та вартість товарів.

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У поліції розповіли, що посадовці 2 організацій привласнили кошти, які мали піти на модернізацію Дністровської ГАЕС. Наприклад, 2 договори на модернізацію уклали без проведення тендеру.

Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві, а також на території Київської та Хмельницької областей.

Окрім того, поліцейські вилучили документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютери, мобільні та печатки різних суб’єктів господарювання.

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