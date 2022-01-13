Владлен Гривенко – гражданин Молдовы, сообщает издание "Думская" со ссылкой на Госбюро расследований.

По информации Госбюро, задержанный чиновник экоинспекции в Молдове уклонялся от уплаты налогов, совершал хулиганские действия и применял насилие, за что ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

Государственное бюро расследований резюмировало, что задержанный чиновник экоинспекции в Молдове уклонялся от уплаты налогов, совершал хулиганские действия и применял насилие. За все совершенные поступки ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

Чтобы избежать наказания, преступник получил гражданство Украины и устроился на руководящую должность в экоинспекции,

– говорится в сообщении издания.

СМИ подняли архивы и напомнили, что раньше Гривенко занимался так называемым экотерроризмом. Экоинспектор попался при получении взятки от владельца АЗС в Николаевской области. За неуплату "дани" он угрожал выписать бизнесмену запрет на работу заправки.

В Украине против Гривенко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом), ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время вымогатель взятки находится под стражей.

Специалисты и раньше призывали ввести в Украине ответственность за экотерроризм. На сегодняшний день в Украине лишь четвертая часть экологических организаций настоящие, а все остальные открыто занимаются экотерроризмом и вымоганием денег у предприятий, сообщают экологические эксперты.