Владлен Гривенко є громадянином Молдови, повідомляє видання "Думська" з посиланням на Держбюро розслідувань.
За інформацією Держбюро, затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство, за що йому "світить" до 8 років в'язниці.
Державне бюро розслідувань резюмувало, що затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство. За всі скоєні вчинки йому "світить" до 8 років в'язниці.
Щоб уникнути покарання, злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекції,
– йдеться в повідомленні видання.
ЗМІ підняли архіви і нагадали, що раніше Гривенко займався так званим екотероризмом. Екоінспектор попався при отриманні хабаря від власника АЗС в Миколаївській області. За несплату "данини" він погрожував виписати бізнесменові заборону на роботу заправки.
Фахівці і раніше закликали запровадити в Україні відповідальність за екотероризм. На сьогодні в Україні лише четверта частина екологічних організацій справжні, а всі інші відкрито займаються екотероризмом і вимаганням грошей від підприємств, повідомляють екологічні експерти.