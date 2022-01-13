Владлен Гривенко є громадянином Молдови, повідомляє видання "Думська" з посиланням на Держбюро розслідувань.

За інформацією Держбюро, затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство, за що йому "світить" до 8 років в'язниці.

Державне бюро розслідувань резюмувало, що затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство. За всі скоєні вчинки йому "світить" до 8 років в'язниці.

Щоб уникнути покарання, злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекції,

– йдеться в повідомленні видання.

ЗМІ підняли архіви і нагадали, що раніше Гривенко займався так званим екотероризмом. Екоінспектор попався при отриманні хабаря від власника АЗС в Миколаївській області. За несплату "данини" він погрожував виписати бізнесменові заборону на роботу заправки.

В Україні проти Гривенка відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди службовою особою), йому загрожує до 10 років в'язниці. Наразі вимагач хабаря перебуває під вартою.

Фахівці і раніше закликали запровадити в Україні відповідальність за екотероризм. На сьогодні в Україні лише четверта частина екологічних організацій справжні, а всі інші відкрито займаються екотероризмом і вимаганням грошей від підприємств, повідомляють екологічні експерти.