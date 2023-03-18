Инициатором программы в Днепропетровском областном совете выступил руководитель фракции "Общественная сила" в облсовете Руслан Краснов. Его идею поддержал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, и теперь на официальном уровне началось воплощение идеи в жизнь.

При ОВА создана рабочая группа, которая разрабатывает комплекс мероприятий, которые позволят оказать военнослужащим всестороннюю профессиональную помощь – медицинскую, психологическую, ментальную и т.д. Определены пять медицинских учреждений в Днепре, Павлограде, Новомосковске и Каменском, на базе которых появятся реабилитационные центры. Определены конкретные меры и источники финансирования.

Фото с фейсбук-страницы Руслана Краснова

Инициатор программы Руслан Краснов как никто знаком с проблемами, с которыми сталкиваются наши защитники, поскольку сам военнослужащий и защищает Украину.

"Я лично изнутри знаю проблемы военных, и могу сказать, что у всех разные трудности и психологическое состояние. Они нуждаются в комплексной реабилитации и помощи с адаптацией в мирной жизни. Военные – это основа и будущее сильной Украины, и мы разработали действенный механизм решения их насущных проблем", – отметил Краснов.