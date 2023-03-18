Ініціатором програми в Дніпропетровській обласній раді виступив керівник фракції "Громадська сила" в облраді Руслан Краснов. Його ідею підтримав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, і тепер на офіційному рівні почалося втілення ідеї в життя.

Наразі при ОВА створена робоча група, яка розробляє комплекс заходів, які дозволять надати військовослужбовцям всебічну фахову допомогу – медичну, психологічну, ментальну і т.д. Визначені п’ять медичних закладів у Дніпрі, Павлограді, Новомосковську і Кам’янському, на базі яких і з’являться реабілітаційні центри. Визначені конкретні заходи і джерела фінансування.

Фото з фейсбук-сторінки Руслана Краснова

Ініціатор програми Руслан Краснов як ніхто обізнаний з проблемами, з якими стикаються наші захисники, оскільки сам є військовослужбовцем і захищає Україну.

"Я особисто зсередини знаю проблеми військових, і можу сказати, що у всіх різні труднощі та психологічний стан. Вони потребують комплексної реабілітації і допомоги з адаптацією у мирному житті. Військові – це основа та майбутнє сильної України, і ми розробили дієвий механізм вирішення їхніх нагальних проблем", – зазначив Краснов.