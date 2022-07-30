Речь идет о композиции, которую создал украинец для австрийского музыканта, потерявшего руку в Первой мировой войне. Невероятное видео исполнения опубликовал мэр Львова Андрей Садовый.

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Для поддержки и заботы о людях

Символическое произведение написал композитор Сергей Борткевич 100 лет назад для известного австрийского пианиста Пауля Витгенштейна. В написании нот было сделано все, чтобы для исполнения на фортепиано было достаточно одной руки. Однако такой подход открыл новое измерение и создал уникальное направление классической музыки.

Сегодня она (композиция Борткевича – 24 канал) звучит в больнице, где спасают украинцев, пострадавших от войны. Это символическая музыка несокрушимости. Мы создаем экосистему UNBROKEN Ukraine для поддержки и заботы о людях, пострадавших от войны,

– написал Андрей Садовый.

Произведение Борткевича для Витгенштейна в центре UNBROKEN: смотрите видео

Заметьте! Произведение Борткевича для Витгенштейна действительно исполняется в центре UNBROKEN каждый день. Это будут делать по меньшей мере до 18 августа.



Пианист Пауль Витгенштейн в 1919 году / Фото Google arts & culture

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