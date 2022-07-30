Мовиться про композицію, яку створив українець для австрійського музиканта, що втратив руку в Першій світовій війні. Неймовірне відео виконання опублікував мер Львова Андрій Садовий.

До теми Зробили перший крок, – Садовий ексклюзивно про створення реабілітаційного центру у Львові

Для підтримки та турботи про людей

Символічний тепер твір написав композитор Сергій Борткевич 100 років тому для відомого австрійського піаніста Пауля Вітгенштейна. У написанні нот було зроблено все, щоб для виконання на фортепіано було достатньо лише однієї руки. Проте такий підхід відкрив новий вимір і створив унікальний напрям класичної музики.

Сьогодні вона (композиція Борткевича – 24 канал) звучить у лікарні, де рятують українців, які постраждали від війни. Це символічна музика незламності. Ми створюємо екосистему UNBROKEN Ukraine для підтримки та турботи про людей, які постраждали від війни,

– написав Андрій Садовий.

Твір Борткевича для Вітгенштейна у центрі UNBROKEN: дивіться відео

Зауважте! Твір Борткевича для Вітгенштейна справді виконується в центрі UNBROKEN кожного дня. Це робитимуть щонайменше до 18 серпня.



Піаніст Пауль Вітгенштейн у 1919 році / Фото Google arts & culture

Раніше – Садовий розповів про національний реабілітаційний центр у Львові: дивіться відео