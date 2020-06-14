МИД Германии критически высказалось о намерениях США ввести расширенные санкции за сооружение "Северного потока-2". В немецком дипведомстве считают, что это - посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет Евросоюза.

В Берлине боятся, что санкции затронут немецкие компании Также возмущены намерениями Вашингтона и в Бундестаге. Об этом информирует издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. К теме Германия не хочет комментировать новые санкции США против "Северного потока-2" В Берлине опасаются, что под расширение американских санкций против этого газопровода могут попасть немецкие энергетические компании Eon и Wintershall, а также немецкие разрешительные органы,

– пишет издание. Что известно о намерениях Вашингтона Конгресс США планирует ввести новые санкции в отношении "Северного потока-2".

планирует ввести новые санкции в отношении "Северного потока-2". В частности карательные ограничения коснутся компаний, привлеченных к строительству, а также предоставляющие страховые услуги для судов, занятых в сооружении трубопровода.

В Берлине опасаются, что санкции коснутся не только частных компаний, но и государственных немецких. Коротко о " Северном потоке-2" Это проект газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины. Общая длина "Северного потока-2" составляет 1234 километра , он будет проходить через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

, он будет проходить через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас "Северный поток-2" построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.

Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год .

. 20 мая 2020 года Общий суд Европейского Союза постановил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не могут претендовать на освобождение от действия директивы ЕС. Поэтому поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Поэтому "Газпром" должен передать "Северные потоки" в управление другой, не связанной с ним компании.

В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции.