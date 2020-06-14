"Північний потік-2" – камінь спотикання між США та Німеччиною: нові деталі
МЗС Німеччини критично висловилось про наміри США ввести розширені санкції за спорудження "Північного потоку-2". У німецькому дипвідомстві вважають, що це – посягання на європейську енергетичну безпеку та суверенітет Євросоюзу.
У Берліні бояться, що санкції зачеплять німецькі компанії
Також обурені намірами Вашингтона і у Бундестазі. Про це інформує видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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У Берліні побоюються, що під розширення американських санкцій проти цього газопроводу можуть потрапити німецькі енергетичні компанії Eon і Wintershall, а також німецькі дозвільні органи,
– пише видання.
Що відомо про наміри Вашингтона
- Конгрес США планує ввести нові санкції щодо "Північного потоку-2".
- Зокрема каральні обмеження стосуватимуться компаній, що залучені до будівництва, а також надають страхові послуги для суден, зайнятих у спорудженні трубопроводу.
- У Берліні побоюються, що санкції зачеплять не лише приватні компанії, а й державні німецькі.
Коротко про "Північний потік-2"
- Це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі "Північний потік-2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.
- 20 травня 2020 року Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. Отож постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Відтак "Газпром" має передати "Північні потоки" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.
- У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.