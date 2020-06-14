МЗС Німеччини критично висловилось про наміри США ввести розширені санкції за спорудження "Північного потоку-2". У німецькому дипвідомстві вважають, що це – посягання на європейську енергетичну безпеку та суверенітет Євросоюзу.

У Берліні бояться, що санкції зачеплять німецькі компанії Також обурені намірами Вашингтона і у Бундестазі. Про це інформує видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. До теми Німеччина не хоче коментувати нові санкції США проти "Північного потоку-2" У Берліні побоюються, що під розширення американських санкцій проти цього газопроводу можуть потрапити німецькі енергетичні компанії Eon і Wintershall, а також німецькі дозвільні органи,

– пише видання. Що відомо про наміри Вашингтона Конгрес США планує ввести нові санкції щодо "Північного потоку-2".

планує ввести нові санкції щодо "Північного потоку-2". Зокрема каральні обмеження стосуватимуться компаній, що залучені до будівництва, а також надають страхові послуги для суден, зайнятих у спорудженні трубопроводу.

У Берліні побоюються, що санкції зачеплять не лише приватні компанії, а й державні німецькі. Коротко про "Північний потік-2" Це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри , він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Наразі "Північний потік-2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.

Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік .

. 20 травня 2020 року Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. Отож постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Відтак "Газпром" має передати "Північні потоки" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.

У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.