Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет ГСЧС, на котором находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Вместе с руководством МВД, в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Международные лидеры и организации приносят соболезнования семьям погибших. 24 Канал.

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Реакция мировых лидеров на трагедию в Броварах

Президент Европейской комиссии Урсула фонд дер Ляен написала, что "трагедия поражает сердце охваченной войной Украины". Она выразила соболезнования семьям погибших и всей стране после аварии вертолета в Броварах. "Скорбим вместе с вами", - написала она.

Постоянный координатор ООН в Украине Дениз Браун выразила соболезнования семьям погибших, правительства и народа Украины от имени Организации Объединенных Наций.

Я глубоко расстроена трагической гибелью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, первого замминистра Евгения Енина и статс-секретаря Юрия Лубковича. Некоторые другие чиновники и местные жители, в частности дети, также были убиты и ранены в Броварах под Киевом сегодня утром,

– написала она.

Президент Польши Анджей Дуда написал, что воспринял информацию о крушении "с глубокой грустью".

С глубокой грустью я воспринял информацию о катастрофе вертолета в Броварах под Киевом, в результате которой погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные должностные лица МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв,

– сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что его страна скорбит вместе с украинцами. Он выразил соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины и сказал, что эта трагедия является еще одним трагическим следствием российской агрессии против Украины.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер написал, что очень расстроен новостями о падении вертолета возле детского сада в Броварах. Он выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что Монастырский был большим другом ЕС и написал, что Совет присоединяется к скорби украинцев.

Мы присоединяемся к скорби украинцев после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины,

– написал Шарль Мишель.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сказала, что поражена трагической гибелью руководства МВД Украины и мирных жителей после аварии вертолета в Броварах. Она также рассказала, что хорошо знала министра Монастырского и его первого заместителя Енина и выразила искренние соболезнования их семьям и партнерам украинского правительства.

Госпожа-посол США в Украине Бриджит Бринк написала, что ошеломлена и огорчена ужасной новостью.

Мои глубокие соболезнования близки министра Монастырского, первого заместителя Енина, а также всех погибших и пострадавших в катастрофе этого утра. Наши сердца – с обществом Броваров и нашими друзьями и партнерами в МВД Украины,

– сказала она.

Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас написал, что с ужасом узнал о смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Он сказал, что они были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями. "Мои глубокие соболезнования родным и близким", – сказал он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также выразил соболезнования семьям погибших и народу Украины. Раненым он пожелал как можно быстрее поправиться.

С большой грустью я воспринял известие об аварии вертолета в Броварах под Киевом, унесшей много жизней, в том числе и министра внутренних дел Украины. Соболезнования семьям погибших и дружественному народу Украины. Также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим,

– сказал он.

Обратите внимание. Поисково-спасательные работы в Броварах уже завершились. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также пострадали 25 человек, из них 11 детей.