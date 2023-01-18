Зранку 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав вертоліт ДСНС, на якому перебували глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Разом з керівництвом МВС, внаслідок трагедії загинули 14 людей, з них 1 дитина. Міжнародні лідери та організації приносять співчуття родинам загиблих, пише 24 Канал.

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Реакція світових лідерів на трагедію у Броварах

Президентка Європейської комісії Урсула фонд дер Ляєн написала, що "трагедія вражає серце охопленої війною України". Вона висловила співчуття родинам загиблих і всій країні після аварії гелікоптера в Броварах. "Сумуємо разом з вами", – написала вона.

Постійний координатор ООН в Україні Деніз Браун висловила співчуття сім'ям загиблих, уряду та народу України від імені Організації Об'єднаних Націй.

Я глибоко засмучена трагічною загибеллю міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгена Єніна та статс-секретаря Юрія Лубковича. Деякі інші урядовці та місцеві жителі, зокрема діти, також були вбиті та поранені у Броварах під Києвом сьогодні вранці,

– написала вона.

Президент Польщі Анджей Дуда написав, що сприйняв інформацію про катастрофу "з глибоким сумом".

З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло кілька людей, у тому числі високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв,

– сказав він.

Президент Литви Ґітанас Науседа написав, що його країна сумує разом з українцями. Він висловив співчуттям родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському та народу України й сказав, що ця трагедія є ще одним трагічним наслідком російської агресії проти України.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер написав, що дуже засмучений новинами про падіння гелікоптера біля дитячого садочка у Броварах. Він висловив співчуття всім, хто втратив своїх близьких.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Монастирський був великим другом ЄС і написав, що Рада приєднується скорботи українців.

Ми приєднуємося до скорботи українців після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України,

– написав Шарль Мішель.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сказала, що вражена трагічною загибеллю керівництва МВС України та мирних жителів після аварії гелікоптера в Броварах. Вона також розповіла, що добре знала міністра Монастирського та його першого заступника Єніна й висловила щирі співчуття їхнім родинам і партнерам з українського уряду.

Пані-посол США в України Бріджит Брінк написала, що приголомшена та засмучена жахливою новиною.

Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця – з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в МВС України,

– сказала вона.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас написав, що з жахом дізнався про смерть міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Він сказав, що вони були чудовими партнерами по співпраці та друзями. "Мої глибокі співчуття рідним і близьким", – сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу теж висловив співчуття родинам загиблих та народу України. Пораненим він побажав якнайшвидше одужати.

З великим сумом я сприйняв звістку про аварію вертольота в Броварах під Києвом, яка забрала багато життів, у тому числі й міністра внутрішніх справ України. Співчуття родинам загиблих та дружньому народу України. Також бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим,

– сказав він.

Зверніть увагу. Пошуково-рятувальні роботи у Броварах вже завершились. Всього загинуло 14 людей, з них 1 дитина. Також постраждало 25 людей, з них 11 дітей.