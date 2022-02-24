Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он уже слышал информацию о том, что украинская диаспора в США готова защищать Украину.

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Он подчеркнул, что речь идет об очень большой части украинской диаспоры, которая уже родилась в США и владеет американскими паспортами. В том числе и духовные лидеры православного сообщества Украины в США.

"Насколько мне известно, они уже в Украине и выступают с этой инициативой (защищать Украину – 24 канал). Они также упоминают слова Байдена о том, что если погибнет хоть один американец, США будут реагировать по всей имеющейся силе", – отметил Краев.

Что это может дать Украине

Эксперт очень уважает этот шаг диаспоры, как бы опасен он для них ни был.

На мой взгляд, это и является частью давления и показателя потенциальных потерь для России, которые они могут понести. Это действительно может стать одной из частей нашего сопротивления,

– подытожил Краев.

Краев о наступлении России: смотрите видео 24 канала