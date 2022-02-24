Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Він вже чув інформацію про те, що українська діаспора у США готова захищати Україну.

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Він наголосив, що мовиться про дуже велику частину української діаспори, яка вже народилась у США і володіє американськими паспортами. Зокрема, й духовні лідери православної спільноти України у США.

"Наскільки мені відомо, вони вже в Україні і виступають з цією ініціативою (захищати Україну – 24 канал). Вони також згадують слова Байдена про те, що якщо загине хоч один американець, США реагуватимуть за усією наявною силою", – зауважив Краєв.

Що це може дати Україні

Експерт дуже шанує цей крок діаспори, яким би небезпечним він для них не був.

На мою думку, це і є частиною тиску і показника потенційних втрат для Росії, які вони можуть понести. Це справді може стати однією з частин нашого опору,

– підсумував Краєв.

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