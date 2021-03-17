Россия отреагировала на заявление разведки США: говорят о мегафонной дипломатии
Американские разведчики прямо заявили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в штатах. В России обвинения назвали "мегафонной дипломатией".
Источник:Заявление Посольства России в США
Российские дипломаты отмечают: подготовленный разведкой США документ – очередной набор безосновательных обвинений. Выводы доклада ПРО в США якобы подтверждают лишь собственной уверенностью.
К слову Деркач сыграл важную роль в попытке России вмешаться в выборы-2020, – разведка США
Реакция России на обвинения США
В характерной риторике россияне отметили: США пытается переложить ответственность за дестабилизацию страны на внешних игроков.
Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России,
– заявили в посольстве России в США.
Россия говорит: предложила равноправный и экспертный диалог для поиска решений. А вот Вашингтон не способствует нормализации двусторонних отношений.
В чем США обвинили Россию
- Американские разведчики заявили о вмешательстве Кремля в президентские выборы в штатах в 2020 году.
- По их данным, Россия вела дискредитационную кампанию против Джо Байдена.
- Разведчики говорят, что Кремль активно поддерживал Дональда Трампа.
- Что важно: управление Нацразведки США считает, что Москва использовала, в частности, и украинских деятелей.
- Там отметили, что народный депутат Украины Андрей Деркач "сыграл в этом важную роль".
- Разведка прямо не называет других имен, однако вероятнее всего речь идет об Александре Дубинском и Александре Онищенко. Именно на них Минфин США в январе 2021 года наложил санкции.
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