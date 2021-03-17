Американские разведчики прямо заявили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в штатах. В России обвинения назвали "мегафонной дипломатией".

Российские дипломаты отмечают: подготовленный разведкой США документ – очередной набор безосновательных обвинений. Выводы доклада ПРО в США якобы подтверждают лишь собственной уверенностью.

К слову Деркач сыграл важную роль в попытке России вмешаться в выборы-2020, – разведка США

Реакция России на обвинения США

В характерной риторике россияне отметили: США пытается переложить ответственность за дестабилизацию страны на внешних игроков.

Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России,

– заявили в посольстве России в США.

Россия говорит: предложила равноправный и экспертный диалог для поиска решений. А вот Вашингтон не способствует нормализации двусторонних отношений.

В чем США обвинили Россию