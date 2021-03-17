Росія відреагувала на заяву розвідки США: кажуть про мегафонну дипломатію
Американські розвідники прямо заявили, що Росія втручалася у президентські вибори в штатах. Натомість у Росії звинувачення назвали "мегафонною дипломатією".
Джерело:заява Посольства Росії у США
Російські дипломати зазначають: підготовлений розвідкою США документ – черговий набір безпідставних звинувачень. Висновки доповіді про у США нібито підтверджують лише власною упевненістю.
До слова Деркач відіграв важливу роль у спробі Росії втрутитися у вибори-2020, – розвідка США
Реакція Росії на звинувачення США
У характерній риториці росіяни зазначили: США намагається перекласти відповідальність за дестабілізаціювсередині країни на зовнішніх гравців.
Констатуємо, що Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії", головна мета якої – підтримувати негативний фон навколо Росії,
– заявили у посольстві Росії в США.
Росія каже: запропонувала рівноправний і експертного діалогу для пошуку рішень. А ось Вашингтон не сприє нормалізації двосторонніх відносин.
У чому США звинуватили Росію
- Американські розвідники заявили про втручання Кремля у президентські вибори в штатах 2020 року.
- За їхніми даними, Росія вела дискредитаційну кампанію проти Джо Байдена.
- Розвідники кажуть, що Кремль активно підтримував Дональда Трампа.
- Що важливо: управління нацрозвідки США вважає, що Москва використала, зокрема, і українських діячів.
- Там наголосили, що народний депутат України Андрій Деркач "відіграв у цьому важливу роль".
- Розвідка прямо не називає інших імен, однак найімовірніше йдеться про Олександра Дубінського і Олександра Онищенка. Саме на них Мінфін США у січні 2021 року наклав санкції.
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