Россияне не верили, что украинцы могут зайти на их территорию, ведь они, якобы, самая умная и сильная нация. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что многие россияне даже до сих пор не признают события, которые происходят на Курщине.

Почему россияне не были готовы к Курской операции

По словам главы благотворительного фонда, россияне не были готовы к Курской операции, ведь просто не верили. Они верили в "Киев за 3 дня", однако не в то, что события могут развернуться в направлении их страны.

Они хотели верить, что они русские, а значит, якобы, самые сильные, самые умные, самые справедливые, самые духовные. Они думали, что могут указывать другим народам, как они должны жить на основе того, что они лучшие,

– отметила Романова.

Председатель благотворительного фонда рассказала, что когда начала появляться информация о том, что ВСУ прорвали границу Курской области, то россияне подумали, что "они не посмеют, такого не может быть, не могут украинцы побеспокоить таких сильных и мощных, как мы".

Даже сейчас, когда Курская операция продолжается уже более месяца, не все россияне об этом знают и знать не хотят.

Они говорят что-то вроде "Курская область? А это где? А это далеко, этого не существует, это случайность",

– отметила Романова.

Она добавила, что сейчас даже в соцсетях можно часто увидеть комментарии россиян, как пишут "А что случилось?".

Интересно! Аналитики института изучения войны сообщили, что российское военное командование было проинформировано о возможной угрозе украинского наступления, но не приняло необходимых мер для обороны. В документах, которые на Курщине нашли ВСУ, указано, что российские войска в этой области неоднократно предупреждали свое командование о возможном наступлении.