В течение 19 – 20 августа взрывы произошли около Евпатории, Севастополя, Керчи. В сети обнародовали видео с реакцией россиян.

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"Вали, Дашечка, вали"

Девушка увидела яркие вспышки над Евпаторией. После этого россиянка испугалась и начала ругаться. Видео выложила в свой инстаграмм, где она подписана как Дашечка.

Сейчас у меня уже мысли, что надо валить из Крыма… Не знаю, что будет утром,

– сказала женщина.

Кстати, видео запостил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он добавил, что чем быстрее россияне "свалят из Крыма", тем чище будет воздух. Пользователи в комментариях тоже дают девушке дельный совет: "Вали, Дашечка, вали".

Смотрите видео с реакцией россиянки на взрывы:

Взрывы в Крыму: что известно

В течение 19 – 20 августа на полуострове раздавались массовые взрывы. Оккупанты вечером говорили о работе ПВО. Мол, "комплекс С-400 ракетой сбил цель над Евпаторией".

20 августа сильный взрыв прогремел у штаба черноморского флота россии в Севастополе. Оккупанты заявили, что упал беспилотник. Говорят, что не сбили его, потому что летел низко.

Также утром слышали взрывы над поселком Заозерное возле Евпатории.

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