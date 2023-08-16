Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Украинцы продолжают отвоевывать нашу землю.
Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россия массированно атаковала Украину, попала в жилые дома во Львове: хронология 538 дня войны
Как россияне напали на судно "Сукра Окан": смотрите видео