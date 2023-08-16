Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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1:31 Россияне показали, как напали на турецкое судно "Сукру Окан" в Черном море. На видео, которое выложили оккупанты, можно увидеть, как военные с вертолета высадились на палубу.

Как россияне напали на судно "Сукра Окан": смотрите видео

00:06 Алексей Данилов отреагировал на заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена, что Украина может войти в НАТО, если отдаст России временно оккупированные территории. Секретарь СНБО назвал эти слова вбросом.