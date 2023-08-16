Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росія масовано атакувала Україну, влучила у житлові будинки у Львові: хронологія 538 дня війни

08:11 Українська армія звільнила селище Урожайне, що у Волноваському районі Донецької області. Розташований цей населений пункт На поблизу Старомайорського на захід від річки Мокрі Яли. Розташування селища Урожайного: дивіться на карті від DeepState

07:55 У Генштабі констатували, що лише за минулу добу на фронті загинуло 650 окупантів. Загалом ЗСУ ліквідували 255 570 загарбників від початку повномасштабного вторгнення.

Актуальна статистика щодо втрат ворога станом на 16 серпня / Картинка Генштабу

07:46 Міжнародне видання CNN оприлюднило ексклюзивні кадри атаки СБУ на Кримський міст 17 липня. Удар по Кримському мосту: дивіться відео

02:45 ЗСУ під Бахмутом знищити особовий склад так званого "добровольчого" формування. До нього входили фанати російського футбольного клубу ЦСК.

01:33 Окупанти випустили по Півдню дрони-камікадзе типу "Шахед". Декілька разів лунала повітряна тривога. Вочевидь, загарбники цілили по порту, що розташований на Дунаю. Безпілотники рухались у бік Ізмаїлу.

1:31 Росіяни показали, як напали на турецьке судно "Сукру Окан" в Чорному морі. На відео, яке виклали окупанти, можна побачити, як військові з гелікоптера висадилися на палубу. Як росіяни напали на судно "Сукра Окан": дивіться відео

00:06 Олексій Данілов відреагував на заяву глави канцелярії НАТО Стіан Єнссена, що Україна може увійти у НАТО, якщо віддасть Росії тимчасово окуповані території. Секретар РНБО назвав ці слова вкидом.