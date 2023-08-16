Яка ситуація на полі бою та в дипломатії –читайте у тексті 24 Каналу. Дивіться також Росія масовано атакувала Україну, влучила у житлові будинки у Львові: хронологія 538 дня війни 08:11 Українська армія звільнила селище Урожайне, що у Волноваському районі Донецької області. Розташований цей населений пункт На поблизу Старомайорського на захід від річки Мокрі Яли. Розташування селища Урожайного: дивіться на карті від DeepState 07:55 У Генштабі констатували, що лише за минулу добу на фронті загинуло 650 окупантів. Загалом ЗСУ ліквідували255 570 загарбників від початку повномасштабного вторгнення. Актуальна статистика щодо втрат ворога станом на 16 серпня / Картинка Генштабу 07:46 Міжнародневидання CNN оприлюднилоексклюзивні кадри атаки СБУ на Кримський міст 17 липня. Удар по Кримському мосту: дивіться відео 02:45 ЗСУ під Бахмутомзнищити особовий склад так званого "добровольчого" формування. До нього входили фанати російського футбольного клубу ЦСК. 01:33 Окупанти випустили по Півднюдрони-камікадзе типу "Шахед". Декілька разів лунала повітряна тривога. Вочевидь, загарбники цілили по порту, що розташований на Дунаю. Безпілотники рухались у бікІзмаїлу. 1:31 Росіяни показали, як напали на турецьке судно"Сукру Окан"в Чорному морі.На відео, яке виклали окупанти, можна побачити, як військові з гелікоптера висадилися на палубу. Як росіяни напали на судно "Сукра Окан": дивіться відео 00:06 Олексій Данілов відреагував на заявуглавиканцелярії НАТО Стіан Єнссена, що Україна може увійти у НАТО, якщо віддасть Росії тимчасово окуповані території. Секретар РНБО назвав ці слова вкидом.