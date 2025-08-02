Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, что благодаря более мощному двигателю этот дрон-камикадзе может нести большую боевую часть.

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Как противодействовать реактивным "Шахедам"?

У обычных "Шахедов", которые имеют двигатель внутреннего сгорания, мощность боевой части – 50 килограммов, у дронов с реактивным двигателем – 90. Кроме того, скорость полетов у таких БпЛА увеличилась до 550 километров в час и более.

Благодаря этому двигателю дрон может подниматься на высоту более 1,5 – 4 километров, а предыдущие виды "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания выше 4 километров лететь не могут,

– озвучил Романенко.

Поэтому у таких БпЛА есть большая способность преодолеть средства украинской ПВО. Ведь ночью обнаруживать визуально на такой высоте дроны (более 4 километров), как отметил военный эксперт, нереально.

Для этого мобильным огневым группам нужны дополнительные средства для обнаружения, наведения и уничтожения такой воздушной цели. Однако он заметил, что и пулеметы и пушки, как средства уничтожения, эффективно против реактивных "Шахедов" не действуют.

Если говорить о дронах-перехватчиках, изготовление которых Украина намерена масштабировать, то, как отметил Романенко, их скорость составляет 330 километров в час. Такие характеристики не позволяют должным образом противодействовать "Шахедам" с реактивным двигателем.

"Надо распространять и воплощать наше лазерное оружие. В городах мы можем обеспечивать эти установки энергетически. Второе направление противодействия – увеличение зенитных артиллерийских систем дальнобойного действия, например, очень эффективные и усовершенствованные Skynex", – рассказал Романенко.

Военный эксперт сообщил, что в Украине отдельные предприятия занимаются совместно с европейскими союзниками вопросом изготовления средств для борьбы с КАБами. Они позволят противодействовать тяжелым воздушным целям, а также реактивным дронам. По словам Романенко, разработка достигла такой стадии, что до конца 2025 года будет проводиться боевое тестирование этого вооружения.