Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что новая модификация дрона меняет подход к противодействию. Это создает дополнительные вызовы для украинской системы ПВО.

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Что такое реактивный "Шахед" и как он выглядит?

Российские войска используют новую модель "Шахед" с индексом 236 – она имеет реактивный двигатель вместо поршневого. Такой дрон значительно больше и быстрее предыдущих версий.

Это апгрейд "Шахед"-136. Реактивный "Шахед" летит на скорости 500 – 550 километров в час,

– объяснил Павел Нарожный.

Визуально он похож на предыдущую модель, но изменение типа двигателя сделало его значительно тяжелее для перехвата. По словам Нарожного, это затрудняет работу тех средств, которые ранее эффективно уничтожали обычные дроны.

Почему реактивный "Шахед" трудно сбить?

Из-за высокой скорости реактивный "Шахед" недосягаем для мобильных огневых групп и легких средств ПВО. Его не успевают перехватить даже те средства, что эффективно работали по классическим дронам.

Мобильные группы сбивают до 40% обычных "Шахедов", но по реактивному это сделать невозможно,

– отметил Павел Нарожный.

По его словам, такие дроны фактически выводят из игры пулеметы, легкомоторную авиацию и советские ЗУ.

Для перехвата нового "Шахеда" нужны ракеты зенитно-ракетных комплексов или боевая авиация. Но стоимость такого сбития исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч долларов.

Он добавил, что поднять в воздух истребитель стоит еще дороже, ведь учитывается топливо, амортизация и обслуживание самолета. Это делает борьбу с реактивными дронами чрезвычайно затратной.

Есть ли угроза массового производства?

Из-за технологической сложности, Россия пока не способна наладить массовый выпуск реактивных "Шахедов". В отличие от классических моделей, их производят в очень ограниченном количестве.

Россия может производить лишь несколько десятков реактивных дронов в месяц,

– отметил Павел Нарожный.

Тогда как обычных "Шахедов", по его словам, оккупанты изготавливают до 3 тысяч ежемесячно. Это означает, что новая угроза пока точечная, но потенциально опасная.