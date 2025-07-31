Об этом во время общения с журналистами сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает 24 Канал. Детали также рассказал в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Что известно об атаке реактивными "Шахедами"?

По предварительной информации, реактивные дроны были среди других, запущенных россиянами во время массированной атаки 31 июля.

Этот тип имеет характерный звук и радиолокационно отображается как крылатая ракета – его скорость может достигать более 500 километров в час.

Такие цели (реактивные дроны – 24 Канал) перехватывать могут далеко не все средства, которые мы применяем... Конечно, массового применения их нет, это единичные случаи. Однако вчерашняя ночь показывает – 8 таких БПЛА было точно зафиксировано,

– рассказал Игнат.

По словам Клименко, сначала на Киев летели "Шахеды", а через час – ракеты. Россия уже не впервые использует реактивные дроны для атаки на гражданские и коммунальные объекты инфраструктуры столицы.

Напомним, ночью противник запустил по Украине более 300 дронов и 8 ракет. В столице есть по меньшей мере 6 погибших, в частности 6-летний мальчик с мамой. "Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", – отметил Владимир Зеленский.