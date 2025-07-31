Про це під час спілкування з журналістами повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає 24 Канал. Деталі також розповів у етері телемарафону начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Що відомо про атаку реактивними "Шахедами"?

За попередньою інформацією, реактивні дрони були серед інших, запущених росіянами під час масованої атаки 31 липня.

Цей тип має характерний звук і радіолокаційно відображається як крилата ракета – його швидкість може досягати понад 500 кілометрів за годину.

Такі цілі (реактивні дрони – 24 Канал) перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми застосовуємо… Звісно, масового застосування їх немає, це поодинокі випадки. Однак учорашня ніч показує – 8 таких БпЛА було точно зафіксовано,

– розповів Ігнат.

За словами Клименка, спершу на Київ летіли "Шахеди", а через годину – ракети. Росія вже не вперше використовує реактивні дрони для атаки на цивільні та комунальні об'єкти інфраструктури столиці.

Нагадаємо, уночі противник запустив по Україні понад 300 дронів і 8 ракет. У столиці є щонайменше 6 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик із мамою. "Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", – зазначив Володимир Зеленський.