"Реал" объявил имя нового тренера команды
Главный главный тренер сборной Испании Лопетеги официально станет новым наставником испанского Реала, заменив на посту Зинедина Зидана.
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Реал Мадрид".
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Лопетеги возглавит команду сразу после Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России и завершится 15 июля.
Контракт 51-летнего тренера с "Реалом" рассчитан на 3 года.
Отметим, Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед, 6 ничьих). До этого специалист работал в "Порту", молодежных и юношеских сборных Испании.
Также, пока не сообщается, будет ли Лопетеги совмещать работу в "Реале" и в национальной сборной.
Напомним, 31 мая главный тренер "Реала" Зинедин Зидан объявил об отставке. Причиной такого решения Зидан назвал то, что клубу нужен новый подход, чтобы он мог продолжать побеждать.