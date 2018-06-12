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"Реал" объявил имя нового тренера команды

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Лопетеги официально возглавит "Реал Мадрид"
Лопетеги официально возглавит "Реал Мадрид" / Фото из открытых источников

Главный главный тренер сборной Испании Лопетеги официально станет новым наставником испанского Реала, заменив на посту Зинедина Зидана.

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Реал Мадрид".

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Лопетеги возглавит команду сразу после Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России и завершится 15 июля.

Контракт 51-летнего тренера с "Реалом" рассчитан на 3 года.

Отметим, Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед, 6 ничьих). До этого специалист работал в "Порту", молодежных и юношеских сборных Испании.

Также, пока не сообщается, будет ли Лопетеги совмещать работу в "Реале" и в национальной сборной.

Напомним, 31 мая главный тренер "Реала" Зинедин Зидан объявил об отставке. Причиной такого решения Зидан назвал то, что клубу нужен новый подход, чтобы он мог продолжать побеждать.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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