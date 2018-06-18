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Реализация плана Авакова об освобождении Донбасса невозможна: Климкин назвал причины

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Реализация плана Авакова об освобождении Донбасса невозможна, заявил Климкин
Реализация плана Авакова об освобождении Донбасса невозможна, заявил Климкин / Коллаж 24 канал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о невозможности реализации плана министра внутренних дел Арсена Авакова по деоккупации Донбасса из-за действий России.

Об этом Климкин рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Напомним, в мае глава МВД Арсен Аваков заявил, что не считает, что реинтегрировать можно сразу весь оккупированный Донбасс. При этом министр озвучил свой план – "тактику мелких шагов".

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"Я с Арсеном (Аваковым) ее (стратегию" малых шагов ") уже коротко обсуждал. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать... Тактика "малых шагов" или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", – рассказал Климкин.

Глава МИД отметил, что России не нужен Донбасс, однако ей нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России МИД Украины Павел Климкин Война на Донбассе Министерство внутренних дел Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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