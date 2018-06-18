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Реалізація плану Авакова щодо звільнення Донбасу неможлива: Клімкін назвав причини

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Реалізація плану Авакова щодо звільнення Донбасу неможлива, заявив Клімкін
Реалізація плану Авакова щодо звільнення Донбасу неможлива, заявив Клімкін / Колаж 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про неможливість реалізації плану міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо деокупації Донбасу через дії Росії.

Про це Клімкін розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у травні глава МВС Арсен Аваков заявив, що не вважає, що реінтегрувати можна відразу весь окупований Донбас. При цьому міністр озвучив свій план – "тактику дрібних кроків".

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"Я з Арсеном (Аваковим) її (стратегію "малих кроків") вже коротко обговорював. Вважаю, що кожен має право пропонувати ідеї. Але ми повинні розуміти, що це повинне бути комплексне бачення того, що ми можемо і що ми повинні робити... Тактика "малих кроків" або середніх, або будь-яка інша – це важливо. Роль поліцейського компонента теж важлива, але ж найголовніше – почати деокупацію. Зараз Росія нам цього не дає", – розповів Клімкін.

Глава МЗС зазначив, що Росії не потрібен Донбас, проте їй потрібні окуповані території для дестабілізації України.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Павло Клімкін МЗС України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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