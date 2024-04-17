Нечто большее, чем просто доступная среда

Прежде всего, для меня, безбарьерность начинается с восприятия реальности изменчивого мира. А собственно, чем больше это ощущение, тем менее изменчив мир.

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Ты начинаешь понимать, что так или иначе – все происходит само собой. А наша задача, чтобы кроме изменений глобальных принимались изменения локально, в городах и селах.

Изменения всегда происходят после каких-то событий, а большие изменения после масштабных событий. И именно сейчас мы проживаем это! Очень много всего происходит, на что мы не имеем влияния, но можем влиять и менять последствия совершенного, пользоваться худшим в наилучших смыслах.

Поняв смысл этого слова, которое означает гораздо больше, чем наличие "доступной" среды, оно на самом деле станет таким, без кавычек. Это как узнать семантику слова, начинаешь сразу смотреть значительно глубже и понимать, что привело к завершенному образу.

Образы, которыми мы мыслим, тоже эволюционируют, как и мы сами соответственно. В современном мире невозможно быть закостенелым консерватором, если вы конечно не хотите вернуться к езде на лошадях и голубиной почте. Стоит расширять границы восприятия мира и иметь силы менять его, делать мир безбарьерным.

Безбарьерность – это сила жить, несмотря на нестандартность ситуации, силы менять вокруг себя свою жизнь и жизнь людей. Быть голосом слабых и усиливать голос смелых.