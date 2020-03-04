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      Реального плана относительно поднятий пенсий в Украине нет, – Зеленский

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      Президент Владимир Зеленский раскритиковал пенсионную реформу в Украине. Он заявил, что у правительства пока нет реального плана по поднятию социальных выплат пенсионерам, которых в нашей стране насчитывается около 11 миллионов.

      Об этом президент Зеленский заявив во время выступления на внеочередном заседании верховной рады 4 февраля.

      Важно: В правительстве анонсировали рост пенсий: кому и когда увеличат выплаты

      Реальный план по поднятию им пенсий – он, может, где-то и есть, но коммуникационно отсутствует. Общество ничего о нем не слышит. Большая часть пенсионеров получает менее 2 тысяч гривен. Индексация пенсий сейчас не проведена,
      – подчеркнул он.

      Глава государства добавил, что в Украине пока нереализована программа повышения пенсий для людей старше 80 лет. Кроме того, значительные расходы государства идут на пенсионный фонд.

      Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

      "Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 миллиардов гривен. На фоне этого у пенсионеров и других социально незащищенных слоев населения единственный вопрос: "А за что так с нами? И что с нами будет дальше?", – подытожил Зеленский.

      Какие в Украине пенсии и когда ждать их повышение?В Минсоцполитики сообщили, что больше 82% пенсионеров в Украине получают пенсию, которая является ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысячи гривен.

      С 1 января 2020 года минимальная пенсия в Украине составляет 1 889 гривен. С 1 июня она вырастет на 4,5% (на 74 гривны), а с 1 декабря еще на 3,3% (на 57 гривен).

      пенсії в україні, пенсіонери
      Кто и сколько получает на пенсии в Украине / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Пенсия Кабинет Министров Украины Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский Пенсионная реформа Пенсионный фонд Деньги
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