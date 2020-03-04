17:16
4 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ – КОЛИ ПРОГОЛОСУЮТЬ ДЕНИС ШМИГАЛЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
      Вєсті Кремля
      20:39, 3 березня
      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
      Вєсті.UA
      20:14, 3 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ – КОЛИ ПРОГОЛОСУЮТЬ ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Реального плану для підняття пенсій в Україні немає, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський розкритикував пенсійну реформу в Україні. Він заявив, що пенсіонери отримують близько 2 тисяч гривень на місяць, а уряд наразі немає реального плану щодо підняття їм соціальних виплат.

      Президент Зеленський під час виступу на позачеговому засіданні Верховної Ради 4 лютого відзначив, що в Україні наразі проживають близько 11 мільйонів пенсіонерів.

      Важливо: В уряді анонсували зростання пенсій: кому й коли збільшать виплати

      Реальний план щодо підняття їм пенсій – він, може, десь і є, але комунікаційно відсутній. Суспільство нічого про нього не чує. Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тисяч гривень. Індексація пенсій зараз не проведена,
      – наголосив він.

      Глава держави додав, що в Україні наразі нереалізована програма півищення пенсій для людей старше 80 років. Окрім того, значні витрати держави йдуть на пенсійний фонд.

      Промова Зеленського на позачерговому засіданні Ради: дивіться відео

      "Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 мільярдів гривень. На фоні цього пенсіонери та інші соціально незахищені верстви населення мають єдине питання: "А за що так з нами? І що з нами буде далі?", – підсумував Зеленський.

      Які в Україні пенсії і коли чекати їх підвищення? У Мінсоцполітики повідомили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень. 

      З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія в Україні становить 1889 гривень. З 1 червня вона зросте на 4,5% (на 74 гривні), а з 1 грудня ще на 3,3% (на 57 гривень).

      пенсії в україні, пенсіонери
      Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада Пенсійна реформа Пенсійний фонд України Президент України Гроші Пенсія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Російська Конституція за Орвеллом
      Віталій Портников
      сьогодні , 16:48 Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      сьогодні , 16:32 Скандал навколо Інституту раку: обурливі схеми, які обходять Prozorro
      Олександра Устінова
      сьогодні , 16:28 Міністром оборони може стати Андрій Таран: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 16:00 Довибори у Раду: чому почали зніматись кандидати від "Слуги народу"
      Ірина Поліщук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук