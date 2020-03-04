Реального плану для підняття пенсій в Україні немає, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував пенсійну реформу в Україні. Він заявив, що пенсіонери отримують близько 2 тисяч гривень на місяць, а уряд наразі немає реального плану щодо підняття їм соціальних виплат.

Президент Зеленський під час виступу на позачеговому засіданні Верховної Ради 4 лютого відзначив, що в Україні наразі проживають близько 11 мільйонів пенсіонерів.

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Реальний план щодо підняття їм пенсій – він, може, десь і є, але комунікаційно відсутній. Суспільство нічого про нього не чує. Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тисяч гривень. Індексація пенсій зараз не проведена,

– наголосив він.

Глава держави додав, що в Україні наразі нереалізована програма півищення пенсій для людей старше 80 років. Окрім того, значні витрати держави йдуть на пенсійний фонд.

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"Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 мільярдів гривень. На фоні цього пенсіонери та інші соціально незахищені верстви населення мають єдине питання: "А за що так з нами? І що з нами буде далі?", – підсумував Зеленський.

Які в Україні пенсії і коли чекати їх підвищення? У Мінсоцполітики повідомили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.



З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія в Україні становить 1889 гривень. З 1 червня вона зросте на 4,5% (на 74 гривні), а з 1 грудня ще на 3,3% (на 57 гривень).



Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу