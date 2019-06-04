Реальность или провокация: может ли Украине угрожать вторжение в Буковину

Румыния захватит часть Украины – это не реальность, а фантазии, изложенные в видеоролике, который на днях взорвал соцсети. На опубликованных видео якобы объединенная армия Румынии и Молдовы нападает на Украину во время российского вторжения и забирает часть Черновицкой и Одесской областей.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос даже созывает всех силовиков, чтобы сформировать реакцию Украины.

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На первый взгляд, это фантастика и нереальный сценарий, но видео с планами оккупации Буковины Румынией появились в сети на днях. Автор ролика, хоть и криво, но даже нарисовал откуда будет атаковать румынская армия и с какими украинскими подразделениями будет воевать. В частности, со 128-й и 10-й бригадами, которые базируются неподалеку от границы.

Нашли автора этих видео

Автора скандального видео зовут Дан Ионеску, гражданин Румынии. Он сказал, что это лишь часть его фэнтези-книги, и даже записал песню для Анатолия Матиоса, в которой звучит: "Не волнуйтесь, мистер Анатолий, Украина – моя любимая страна. Румыния любит Украину".

В этом может быть замешана Россия

Однако вряд ли речь идет о настоящем военном противостоянии Бухареста и Киева. Ведь Румыния – член НАТО, и Альянс точно не поддержит любые агрессивные действия против Украины. Однако, эксперты убеждены, что создание подобного контента выгодно стране, которая уже 5 лет ведет агрессивную политику против нашей страны – Российской Федерации.

У нас уже много опыта того, что россияне используют похожие материалы для обострения межэтнических и межрелигиозных конфликтов в нашей стране,

– подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Кремль хочет посеять хаос в Украине, показать, что якобы не только Россия, как они говорят, защищает этнические группы в Украине, которые, по мнению агрессора, подвергаются притеснениям. Это и попытка поссорить нас с ближайшими соседями ради разрушения антироссийской коалиции в Европейском сообществе.

Как Россия пропагандирует против Украины

Как известно, российская власть вкладывает немалые средства в финансирование радикалов в Румынии, Польше, Венгрии. Кроме того – подогревает антиукраинские настроения во властных верхушках этих стран. Можно вспомнить и выдачу Венгрией своих паспортов на Закарпатье, и блокирование Будапештом евроинтеграции Украины из-за нашего закона об образовании.

Больше всего ссора с нашими соседями на руку нашему врагу – России. Никаких официальных заявлений относительно сканадального видео ни со стороны Украины, ни со стороны Румынии до сих пор нет. Зато разошелся украинский военный прокурор Анатолий Матиос.

Кто должен расследовать эту историю

Решение подобных межнациональных конфликтов точно не в компетенции военной прокуратуры. По словам Туки, в этой ситуации должны работать Министерство иностранных дел совместно с МИД Молдовы и Румынии, так как эти два государства тоже причастны к этому материалу. Почему Анатаолий Матиос вдруг решил взять на себя полномочия МИД и спецслужб – непонятно.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, который непосредственно должен реагировать на этот ролик, утверждает, что не нужно обращать на подобные провокации внимания.

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Кстати, российские СМИ живо тиражируют статьи о вероятном нападении Румынии на Буковину. И даже уверяют, что она вошла в состав Украины после войны с нарушением международных договоров.

Как разворачивалась история о якобы аннексии Буковины Румынией

В первом видео речь идет о том, что Румыния через три года может оккупировать Черновицкую и часть Одесской области с целью защиты своих граждан. А поводом для этого станет широкомасштабная война России против Украины. Любительское видео под названием "Румыно-украинская война 2022" появилось в YouTube 26 мая.

Смотрите первое видео об оккупации Румынией украинской Буковины:

На это видео отреагировал главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он заявил, что проведет совещание с руководством МИД и представителями силовых структур относительно провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины. Также он заявил, что за ролик начнется расследование по факту посягательства на территориальную целостность Украины.

Второе видео опубликовали как ответ Анатолию Матиосу. В нем говорится: "не волнуйтесь, мистер Анатолий, Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину".

Смотрите второе видео об оккупации Румынией украинской Буковины: