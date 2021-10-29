Трагедия случилась на окраине села Плоский Поток Мукачевского района. Сообщение о пожаре в доме Служба спасения получила 28 октября в 21:14.
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Тело 4-летнего ребенка нашли под завалами
Возгорание обнаружил водитель автомобиля, который проезжал мимо дома. Мужчина позвонил по номеру 101 после того, как увидел охваченную пламенем крышу дома.
Соседи предупредили спасателей, что в доме должны быть люди. После проведения разведки пожара в комнате обнаружили тело 62-летней владелицы дома.
В 22:20 возгорание локализовали и в 23:11 полностью ликвидирован. Под завалами пожарные нашли тело 4-летнего внука хозяйки.
Трагедия случилась в Мукачевском районе на Закарпатье / Фото ГСЧС
Правоохранители выясняют причину возникновения пожара. В то же время устанавливают сумму ущерба, поскольку огонь уничтожил деревянное перекрытие на площади 64 квадратных метров и домашнее имущество.
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