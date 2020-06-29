Популярный блогер из Житомира Руслан Матвиенко похвастался в инстаграме своим 7-летним племянником, который сам ехал за рулем автомобиля на большой скорости.

Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице "Житомир автомобильный". На нем видно, что ребенок самостоятельно находится за рулем автомобиля Mercedes и едет на скорости 100 километров в час.

К слову 5-летнего мальчика поймали за рулем авто, когда он ехал покупать себе машину за три доллара

Блогер из более 82 тысячами подписчиков в инстаграме заявил, что гордится своим племянником.

Однако пользователей сети разозлила такая затея. Они убеждены, что родителей должны привлечь к уголовной ответственности. Один из комментаторов сказал: "Буду гордиться нашими правоохранительными органами, если посадят того, кто посадил его за руль".

Ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости: смотрите видео