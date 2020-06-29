Популярний блогер з Житомира Руслан Матвієнко похвалився в інстаграмі своїм 7-річним племінником, який сам їхав за кермом автомобіля на величезній швидкості.

Відповідне відео з'явилось на фейсбук-сторінці "Житомир автомобільний". На ньому помітно, що дитина самостійно перебуває за кермом автомобіля Mercedes та їде на швидкості 100 кілометрів за годину.

До слова 5-річного хлопчика спіймали за кермом авто, коли він їхав купувати собі машину за три долари

Блогер з понад 82 тисячами підписниками в інстаграмі заявив, що пишається своїм племінником.

Однак користувачів мережі розлютила така витівка. Вони переконані, що батьків мають притягнути до кримінальної відповідальності. Один з коментаторів зазначив: "Буду пишатися нашими правоохоронними органами, якщо посадять того, хто посадив його за кермо".

Дитина їхала сама за кермом на величезній швидкості: дивіться відео