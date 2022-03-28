Люди, уехавшие от агрессии "русского мира", являются носителями украинской идеологии. Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

Обратите внимание США пока не считают, что Россия может ограничиться захватом Донбасса

Люди сбежали от бомб на Донбассе

"Ребенок пришел в школу, нарисовал украинский флаг и начал петь в классе украинский гимн", – рассказал историю Гармаш.

Тогда, как отметил он, в учебном заведении развернулся скандал, были претензии к родителям. Как выяснилось, люди просто убегали от войны куда угодно.

Была возможность уехать от бомб – они поехали туда,

– объяснил Гармаш.

Он отметил, что в восточной части Украины ситуация – тревожная, всех пугает завтра, когда не понятно, что должно быть. Люди точно не радуются войне. Они уже ее видели, потому боятся.

Гармаш рассказал о настроениях людей на Донбассе: смотрите видео

Какая ситуация с мобилизацией

Гармаш рассказал, что на временно оккупированном Донбассе пытаются продолжать проводить мобилизацию, однако ресурсы исчерпаны.

"Всех, кого могли, уже поймали, другие прячутся очень хорошо и их не найти", – добавил главный редактор издания "Остров".