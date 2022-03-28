Люди, уехавшие от агрессии "русского мира", являются носителями украинской идеологии. Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.
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Люди сбежали от бомб на Донбассе
"Ребенок пришел в школу, нарисовал украинский флаг и начал петь в классе украинский гимн", – рассказал историю Гармаш.
Тогда, как отметил он, в учебном заведении развернулся скандал, были претензии к родителям. Как выяснилось, люди просто убегали от войны куда угодно.
Была возможность уехать от бомб – они поехали туда,
– объяснил Гармаш.
Он отметил, что в восточной части Украины ситуация – тревожная, всех пугает завтра, когда не понятно, что должно быть. Люди точно не радуются войне. Они уже ее видели, потому боятся.
Гармаш рассказал о настроениях людей на Донбассе: смотрите видео
Какая ситуация с мобилизацией
Гармаш рассказал, что на временно оккупированном Донбассе пытаются продолжать проводить мобилизацию, однако ресурсы исчерпаны.
"Всех, кого могли, уже поймали, другие прячутся очень хорошо и их не найти", – добавил главный редактор издания "Остров".