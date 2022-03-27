По ее мнению, сейчас нет улик, что Кремль ограничил взгляды только на Донбасс. Тем не менее, США и союзники будут их искать.

Важно Ближайшие две недели будут неравномерными: могут быть и победы, и непростая ситуация, – ОП

"Однако у нас есть доказательства того, что россияне не достигли своих начальных целей. А это было, как вы хорошо знаете, взять Киев всего за пару дней", – отметила Джулианна Смит.

"Из-за этого, я думаю, Россия переоценила ситуацию, и они собираются изменить свою тактику. Однако дадим этому немного времени. Следующие несколько дней США, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", – добавила Смит.