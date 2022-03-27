На її думку, зараз немає доказів, що Кремль обмежив погляди тільки на Донбас. Проте США та союзники будуть їх шукати.

Важливо Найближчі два тижні будуть нерівномірними: можуть бути і перемоги, і непроста ситуація, – ОП

"Проте ми маємо докази того, що росіяни не досягли своїх початкових цілей. А це було, як ви добре знаєте, взяти Київ всього за кілька днів", – зазначила Джуліанна Сміт.

"Через це, я думаю, Росія переоцінила ситуацію й вони збираються змінити свою тактику. Проте даймо цьому трохи часу. Наступні кілька днів США, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом, буде шукати докази цих змін", – додала Сміт.

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