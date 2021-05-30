Инцидент произошел на улице Бородина. Злоумышленник из окна стрелял в прохожих. По данным правоохранителей, прозвучало не менее 10 выстрелов.

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По предварительным данным, мужчина стрелял из охотничьего ружья. Правоохранители предполагают, что стрелок мог быть пьяным.

Жителей дома, из окна которого мужчина открыл стрельбу, оперативно эвакуировали. Кроме того, в здании отключили газ и свет.

Что известно о пострадавших

Правоохранители сейчас подтвердили информацию о 2 пострадавших: это правоохранитель и ребенок. Девочку, которой пуля попала в живот, госпитализировали в критическом состоянии.

Очевидцы рассказали, что ребенок шел с мамой в магазин. Сначала люди растерялись и не понимали, что происходит, а потом начали прятаться за машинами, припаркованными на улице.

Стрелка уже задержали

Стрелка уже задержали. Его удалось схватить живым. Во время спецоперации мужчина активно стрелял в правоохранителей, которые штурмовали его квартиру. Однако никто не пострадал.

Задержание стрелка: смотрите видео