Инцидент произошел 28 мая во время рабочей смены правоохранителя. Он вел к служебной машине человека для установления его личности.

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Полицейский в России выстрелил в парня

Во время задержания полицейскому начал мешать 19-летний парень. Сотрудник полиции начал его бить руками и ногами. После этого вытащил из кобуры табельный пистолет и направил его в сторону юноши – якобы хотел напугать.

В следственном комитете заявляют, что выстрел раздался невольно. Пострадавший получил пулевое ранение головы. В крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в местную больницу.

Против правоохранителя возбудили дело

Из-за инцидента против сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.

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