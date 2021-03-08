В России полицейский до смерти избил своего сына
В Москве полицейский убил своего малолетнего сына. На момент трагедии так называемый правоохранитель, вероятно, был пьян.
Источник:Интерфакс
Детали убийства в России
В полицию 8 марта поступило сообщение об избиении малолетнего ребенка в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте.
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Сотрудники полиции прибыли на место и задержали отца мальчика, подозреваемого в смертельном избиении. Он, вероятно, был в состоянии сильного опьянения,
– рассказал представитель полиции Москвы Владимир Васенин.
По его словам, позже сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.
Что известно о полицейском
Задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.
По факту убийства назначили служебную проверку. Васенин подчеркнул, что по ее результатам сотрудника могут уволить из органов внутренних дел и привлечь к ответственности в установленном законом порядке.
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