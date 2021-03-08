В Москве полицейский убил своего малолетнего сына. На момент трагедии так называемый правоохранитель, вероятно, был пьян.

Детали убийства в России

В полицию 8 марта поступило сообщение об избиении малолетнего ребенка в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте.

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Сотрудники полиции прибыли на место и задержали отца мальчика, подозреваемого в смертельном избиении. Он, вероятно, был в состоянии сильного опьянения,

– рассказал представитель полиции Москвы Владимир Васенин.

По его словам, позже сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

Что известно о полицейском

Задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.

По факту убийства назначили служебную проверку. Васенин подчеркнул, что по ее результатам сотрудника могут уволить из органов внутренних дел и привлечь к ответственности в установленном законом порядке.

Обратите внимание! В ночь на 7 марта в российском Новосибирске 19-летний парень ножом убил свою 17-летнюю девушку. Далее украл у нее деньги и поехал к знакомой в другой город. Через 4 часа злоумышленника задержали правоохранители, потому что он попал в аварию. Заметим, трагедия случилась в день рождения погибшей.