У Москві поліцейський вбив свого малолітнього сина. На момент трагедії так званий правоохоронець, ймовірно, був п'яний.

Деталі вбивства у Росії

До поліції 8 березня надійшло повідомлення про побиття малолітньої дитини у квартирі одного з будинків на Пролетарському проспекті.

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Співробітники поліції прибули на місце і затримали батька хлопчика, підозрюваного у смертельному побитті. Він, ймовірно, був у стані сильного сп'яніння,

– розповів речник поліції Москви Володимир Васенін.

За його словами, пізніше співробітники швидкої медичної допомоги констатували смерть дитини.

Що відомо про поліцейського

Затриманий є інспектором дорожньо-патрульної служби одного з територіальних відділів Москви.

За фактом вбивства призначили службову перевірку. Васенін наголосив, що за її результатами співробітника можуть звільнити з органів внутрішніх справ і притягнути до відповідальності у встановленому законом порядку.

Зверніть увагу! Вночі проти 7 березня у російському Новосибірську 19-річний хлопець ножем вбив свою 17-річну дівчину. Далі вкрав у неї гроші і поїхав до знайомої в інше місто. Через 4 години зловмисника затримали правоохоронці, бо він потрапив в аварію. Зауважимо, трагедія трапилася у день народження загиблої.