Інцидент трапився 28 травня під час робочої зміни правоохоронця. Він вів до службової автівки людину для встановлення її особи.

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Поліцейський у Росії вистрілив у хлопця

Під час затримання поліцейському почав заважати 19-річний хлопець. Співробітник поліції почав його бити руками та ногами. Після цього витяг з кобури табельний пістолет та скерував його у сторону юнака – начебто хотів налякати.

У слідчому комітеті заявляють, що постріл пролунав мимоволі. Потерпілий отримав кульове поранення голови. У вкрай важкому ставні його госпіталізували у місцеву лікарню.

Проти правоохоронця порушили справу

Через інцидент проти співробітника поліції порушили кримінальну справу за статтею про перевищення посадових повноважень. Максимальне покарання за нею передбачає позбавлення волі терміном до 4 років.

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